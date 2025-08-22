Задержанный объяснил, что перевозил золото за вознаграждение

Полиция Якутии задержала директора предприятия, перевозившего золото на сумму более 13 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, в поселке Нижний Бестях сотрудники Госавтоинспекции остановили иномарку, за рулем которой находился 50-летний директор золотодобывающего предприятия. При досмотре транспортного средства на заднем сиденье была обнаружена дорожная сумка с пятью слитками и тремя фрагментами золота. Также полицейские обнаружили пакет с россыпным природным золотом, 900 тысячами рублей наличными и электронными весами.

Задержанный объяснил, что перевозил золото за вознаграждение в размере 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Видео: МВД по Республике Саха (Якутия)