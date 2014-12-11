Отмечается, что один из них нашел "подработку" в интернете.

Полиция Приморья задержала двух курьеров аферистов, обманувших пенсионеров на 2,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, в полицию обратился 76-летний мужчина, которому позвонили неизвестные и убедили передать деньги якобы для помощи родственнику, попавшему в аварию. Потерпевший отдал приехавшему курьеру 880 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личности подозреваемых. Оба 17-летних подростка были задержаны в Уссурийске. Отмечается, что один из них нашел "подработку" в интернете. Возбуждено уголовное дело.

