В Ленобласти семиклассник украл три смартфона и иномарку за 710 тысяч рублей

Машину изъяли в разбитом состоянии.

В Ленобласти задержали 14-летнего подростка, которого подозревают в квартирной краже и угоне автомобиля. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Согласно материалам дела, около 5 часов утра семиклассник проник в квартиру дома, находящуюся на первом этаже на улице Ленина в поселке Первомайское. Мальчик вынес оттуда три мобильных телефона стоимостью 61,5 тысячи рублей и ключи от дорогой иномарки. Потерпевший проснулся от звука заводящегося автомобиля.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали грабителя. Машину изъяли в разбитом состоянии. Смартфонов у подростка не было. Общая сумма ущерба оценивается в 770 тысяч рублей.

Известно, что мальчик не из благополучной семьи. Родители находятся в разводе, а мать ранее привлекалась к ответственности за неисполнение обязанностей по надлежащему воспитанию и содержанию ребенка.

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Фото: Piter.TV