С помощью специальной техники полицейские скосили на указанном участке более 60 килограммов каннабиса.

Полиция Коломны выявила и уничтожила свыше 60 кг дикорастущей конопли. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Очаг произрастания дикорастущей конопли площадью около одного гектара обнаружили в ходе ОПМ "Мак-2024". С помощью специальной техники полицейские скосили на указанном участке более 60 килограммов каннабиса, который сразу же был уничтожен путем сжигания.

Ранее мы сообщали, что полиция Кемерова задержала мужчину, который ограбил своего друга.

Видео: ГУ МВД по Московской области