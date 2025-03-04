В Хакасии задержаны 13 членов ОПГ за хищение более 40 тонн топлива у предприятия

Полиция раскрыла схему обогащения сотрудников предприятия.

Российские правоохранительные органы по Хакасии задержали 13 членов организованной группы за хищение более 40 тонн топлива у местного предприятия. По предварительной информации от пресс-службы регионального управления МВД, организатором криминальной деятельности стал житель Абакана 1982 года рождения. Мужчина являлся сотрудником одной из крупных муниципальных организаций. В силу должностных обязанностей он отвечал за доставку топлива на объекты компании, поэтому успешно разработал схему хищения. Для этого в документах подозреваемый завышал объёмы необходимого для производственных нужд дизельного топлива.

В ОПГ также вошли 12 человек в возрасте от 23 до 70 лет из числа водителей предприятия и знакомых организатора. После заправки на АЗС часть топлива доставлялась на объекты, а излишки сливались и реализовывались через нелегальные каналы поставок. Материальный ущерб от противоправной деятельности злоумышленников составил не менее трех миллионов рублей. Во время обысков оперативники изъяли порядка 700 тысяч рублей, банковские карты, телефоны, технику. Также арестованы четыре транспортных средства. По факту произошедшего ведется уголовное дело по пунктам "а" и "б" части 4 статьи 158 УК РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа