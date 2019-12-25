Полиция Эквадора обнаружила три тонны кокаина в партии бананов для Петербурга

В связи с незаконным оборотом наркотиков в Эквадоре начат судебный процесс против двух подозреваемых.

Полиция Эквадора остановила доставку партии бананов в порт Санкт-Петербурга, в которой обнаружила более трех тонн кокаина. Сообщает портал Ecuavisa со ссылкой на правоохранительные органы.

Крупная партия наркотиков была изъята 1 июля в Мачала. Сотрудники полиции обнаружили 3190 упаковок с наркотическим веществом, их поиску помогла собака.

Оценочная стоимость изъятого наркотика составила 6,3 млн долларов. На улицах Петербурга его цена могла бы достигать 254,6 млн долларов. В связи с незаконным оборотом наркотиков в Эквадоре начат судебный процесс против двух подозреваемых, включая президента маркетинговой компании, ответственного за поставку кокаина.

В случае признания их виновными, подозреваемым грозит тюремный срок от 10 до 13 лет. С начала года полиция Эквадора изъяла 140 тонн наркотиков в ходе 4769 операций.

Ранее мы сообщили о том, что осужденного за сбыт кокаина в Петербурге иностранца передадут Испании.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)