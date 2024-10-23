Полицией Москвы задержаны четверо молодых людей, похитившие товары в маркетплейсе на 2,5 млн рублей

Российские правоохранительные органы в Москве задержали четверо молодых людей, похитивших товары в маркетплейсе на 2,5 миллиона рублей. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы МВД по региону. Оперативники пояснили, что в период с июня по сентябрь 2024 года злоумышленники через фейковые аккаунты на пункт выдачи, расположенного по улице Генерала Белова, заказали товары. В большинстве случаев речь шла об одежде и автомобильных запасных частях. При этом, двое из подозреваемых работали в указанном пункте выдачи.

Дождавшись их поступления, сообщники, имея доступ к программному обеспечению организации, внесли недостоверные сведения об отказе лжезаказчиков от получения покупок и их возврате на склад. При этом сам товар они похитили. пресс-служба МВД РФ по городу

Часть похищенного оперативники изъяли по местам проживания фигурантов расследования. Товары находились в гаражном боксе одного из подозреваемых. Остальное имущество сообщники успели реализовать. В отношении подельников ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Мужчины находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото и видео: МВД Медиа