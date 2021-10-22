Полицейский, директор фирмы и двое его сыновей арестованы в Екатеринбурге по делу об организации нелегальной миграции

Следователи прекратили деятельность ОПГ в Свердловской области.

Полицейский на территории города Екатеринбурга, а также директор местной фирмы и двое его сыновей арестованы по уголовному делу о организации незаконной миграции на Урале. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Следственного комитета России по российскому региону. Известно, что организованной преступной группе вменяется незаконная легализация порядка двух тысяч человек.

Организатором выступил 62-летний житель Екатеринбурга, являющийся директором коммерческой организации. В число соучастников он вовлек своих сыновей, а также 35-летнего инспектора подразделения по вопросам миграции отдела полиции №14. сообщение СК РФ по Свердловской области

В надзорном ведомстве пояснили, что бизнесмен вместе с сыновьями подыскивали иностранцев, которые хотели узаконить свое пребывание на российской территории. Злоумышленники заключали с клиентами фиктивные трудовые договоры и сразу же оформляли мигрантам бессрочный неоплачиваемый отпуск. Входивший в преступную группу оперативник фиктивно ставил на учет иностранных граждан по месту пребывания. Известно, что патенты на работу у приезжих не аннулировались,. Дополнительно эти лица регистрировались по месту нахождения объектов недвижимости, собственником которых является предполагаемый глава ОПГ. Большинство из нелегалов фиктивно регистрировалось в отдельно расположенном трехэтажном здании, находящимся в Орджоникидзевском районе города. Там проживали несколько десятков иностранцев со своими семьями.

По версии следствия, отец и двое его сыновей ежемесячно "легализовывали" по несколько десятков человек, от каждого из них получали от 4 до 10 тысяч рублей. сообщение СК РФ по Свердловской области

Через криминальную схему на Урале прошли порядка двух тысяч приезжих. В настоящее время задержанным лицам предъявлены обвинения по статьям за организацию незаконного пребывания иностранных граждан в России, а также фиктивной постановке на учет иностранного гражданина и превышении должностных полномочий. Решением судебной инстанции фигуранты расследования находятся под стражей.

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Фото и видео: Следственный комитет России