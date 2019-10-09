В Кингисеппе задержали подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении пенсионерки

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование).

В воскресенье, 21 июля 2024 года в 20:36 в полицию Кингисеппского района Ленобласти обратилась местная жительница с сообщением о том, что в квартире дома 30 по проспекту Карла Маркса города Кингисеппа мужчина совершил противоправные действия в отношении ее подруги, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что около 20:00 39-летний гражданин Казахстана, работающий монтажником на стройке, находясь в гостях, совершил противоправные действия в отношении 58-летней пенсионерки. Злоумышленник был оперативно задержан и передан в следственные органы.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.

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Фото: Piter.TV