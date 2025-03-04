Тюменец совершил кражу из торговых центров более чем 20 раз

Житель российского региона решился на преступления сразу после того, как отбыл срок в заключении.

Российские правоохранительные органы установили причастность мужчины, который совершил более чем 20 краж чужого имущества из торговых центров в Тюменской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД в социальных сетях. По предварительным данным, 29-летний злоумышленник освободился из мест лишения свободы в декабре 2024 года. На протяжении следующих двух месяцев он совершал преступления. Среди награбленного были портативные колонки, видеокарты, одежда и продукты питания. Подозреваемый незаметно проносил товары мимо кассовой зоны.

Похищенное он продавал, а вырученные деньги тратил на личные нужды. Всего ему вменяется более 20 эпизодов преступлений на общую сумму ущерба свыше 250 тысяч рублей. пресс-служба полиции по региону

По факту криминальных эпизодов возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ. Фигуранту расследования избрана мера в виде обязательства о явке.

В Хакасии задержаны 13 членов ОПГ за хищение более 40 тонн топлива у предприятия.

Фото и видео: МВД медиа