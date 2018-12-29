Похитившие российских моряков пираты до сих пор не выдвинули требований

В ночь с 1 на 2 января разбойники взяли в плен шесть россиян, среди них четыре петербуржца.

В ночь с 1 на 2 января на команду корабля MSC Mandy в Гвинейском заливе напала банда из 7-9 пиратов. Разбойники, угрожая огнестрельным оружием и мачете, ограбили членов экипажа и похитили шесть моряков. Об этом сообщает Российский профессиональный союз моряков.

В плен попали капитан, старший помощник капитана, третий помощник капитана, боцман, сварщик и повар. Все они оказались гражданами России — четверо из Петербурга, один из Новороссийска и один из Таганрога. Оставшихся членов экипажа пираты не тронули.

После нападения контейнеровоз MSC Mandy по указанию судовладельца отправился на рейд порта Лагос. Разбойники до сих пор не выдвинули своих требований. Ситуацию контролирует Российский профессиональный союз моряков

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Видео: YouTube / Deano C