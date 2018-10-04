В ноябре погрузка в границах ОЖД составила порядка 8,7 млн тонн

Показатели в ноябре этого года на 7,1% больше, чем в ноябре 2020 года.

В среду, 1 декабря, в пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили Piter.tv, что за ноябрь погрузка в границах ОЖД составила порядка 8,7 млн тонн, что больше на 7,1%, чем в прошлом году.

Так, за 11 месяцев погрузили 95,7 млн тонн (+1,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) различных грузов. Например, 23,9 млн тонн железной руды; 23,2 млн тонн строительных грузов; 20,5 млн тонн удобрений; 9,8 млн тонн нефти и нефтепродуктов; 3,9 млн тонн лесных грузов; 2 млн тонн промышленного сырья; 1,3 млн тонн химикатов и соды, а также 1 млн тонн цемента.

В ОЖД рассказали, когда запустят электрички в Сертолово и Кудрово.

Фото: Piter.tv