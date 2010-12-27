Появились подробности смертельной свадьбы в петербургском ресторане

Свидетели событий рассказали о роковом дне для двоих человек.

Правоохранительные органы Петербурга рассказали подробности трагедии, произошедшей на местной свадьбе 20 октября. По информации от оперативников, двое мужчин устроили драку на мероприятии незадолго до смертельного падения. За ситуацией наблюдала ведущая банкета. Она видела инцидент в ресторане Zeppelin с начала до конца. Женщина сообщила следствию, что ранее жертвы вышли на балкон покурить и устроили шуточную схватку. Персонал заведения также добавил, что агрессии со стороны гостей не наблюдалось.

Отметим, что при падении погибшие также разбили собой стеклянной ограждение на террасе. От сильного столкновения петербуржцы получили травмы, несовместимые с жизнью. летальный исход настиг друга детства и родственника со стороны жениха. Тамада садилась в машину, когда вблизи ее легковой машины упали два тела. Очевидица сразу же позвонила в скорую помощь. Медика спасти жизнь пациентам не удалось: они смогли констатировать только летальный исход.

В ситуации разбирается полиция.

Фото: Piter.tv