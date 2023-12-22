Концерт "Поэзия и музыка блокадного Ленинграда"

К 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады в музее Бенуа на Васильевском пройдет творческий вечер. Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Главной трагедией в истории Ленинграда стала блокада. Несмотря на все ужасы и страх, жизнь в городе продолжала идти своим чередом. В это время появилось множество способов пережить горе. Кто-то читал книги, кто-то писал музыку, кто-то создавал стихи.

Блокадная поэзия была очень разнообразной. Авторы писали о трагедии народа и о горе маленького человека, призывали бороться и с болью в сердце описывали блокадные будни.

Театр Неолира представляет программу "Поэзия и музыка блокадного Ленинграда". Творческий вечер начнется с экскурсии по музею-квартире архитектора Леонтия Николаевича Бенуа. После осмотра интерьеров гости расположатся на удобных стульях — начнется концерт. Зазвучат стихи блокадного Ленинграда в сопровождении фортепиано.

В программе произведения Владимира Лифшица, Анны Ахматовой, Ольги Берггольц, Эдуарда Асадова, Елены Вечтомовой, Веры Инбер, Александра Межирова, Александра Прокофьева, Сергея Рудакова, Елены Рывиной и других авторов. Читает Антон Тарасов.

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