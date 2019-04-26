Поезда на линии "Девяткино – Автово" остановились из-за поломки состава

Пассажиры застряли из-за неисправного поезда.

Утром 7 октября на Кировско-Выборгской линии петербургского метрополитена произошёл масштабный сбой движения поездов. Причиной стала техническая неисправность одного из составов. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

Инцидент произошёл в часы пик на Кировско-Выборгской линии метро. Из-за поломки поезда движение от станции "Автово" до станции "Площадь Восстания" осуществлялось с увеличенными интервалами. Наиболее заметные затруднения наблюдались на южном участке ветки.

Станции "Проспект Ветеранов" и "Ленинский проспект" временно закрывали на вход и выход. В 9:19 движение было полностью восстановлено, и станции вновь открылись для пассажиров.

Как уточнили в пресс-службе метрополитена, причиной сбоя стала неисправность одного из составов, из-за чего возникло замедление движения на линии. На месте происшествия оперативно работали технические службы, которые устранили поломку и вернули график поездов к норме.

Движение на Кировско-Выборгской линии сейчас осуществляется в штатном режиме.

