Подсветка опор на Большом проспекте окрасится в синий в честь победы "Зенита" в Суперкубке

Тематическая подсветка на Петроградской будет включаться до конца года. Ее оформление будут также менять на синее или белое в зависимости от цвета формы игроков петербургского клуба.

В субботу, 17 июля, на Большом проспекте Петроградской стороны в 22.40 подсветка декоративных опор окрасится в синий цвет. Об этом сообщается на странице СПб ГБУ "Ленсвет" в субботу, 17 июля.

Напомним, что сегодня петербургский футбольный клуб "Зенит" победил московский "Локомотив" в матче за Суперкубок России. Встреча проходила в Калининграде и завершилась со счетом 3:0. Первый гол забил на стадионе в Калининграде полузащитник Далер Кузяев на 27-ой минуте, вторым голом на 57-ой минуте отличился форвард петербуржцев Сердар Азмун. Третий мяч за 7 минут до истечения основного времени во втором тайме забил полузащитник Александр Ерохин.

Тематическая подсветка на Петроградской будет включаться до конца года. Ее оформление будут также менять на синее или белое в зависимости от цвета формы игроков "Зенита".

Ранее мы писали, что финал Лиги чемпионов УЕФА пройдет в Петербурге в 2022 году.

Фото: Вконтакте / СПб ГБУ "Ленсвет"