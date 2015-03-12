Четверым подросткам предъявили обвинение за драку в саду Сан-Галли

В результате действий молодых людей пострадали их сверстники.

В Северной столице предъявили обвинение четырём подросткам, устроившим массовую драку. Молодые люди вооружились ножами и дубинками, с которыми они напали на своих сверстников в саду Сан-Галли у Лиговского проспекта. Об этом сообщила пресс-служба СК по городу.

Происшествие случилось 14 ноября. По версии следствия, нападение произошло утром у дома №64/66. Полицейским удалось задержать двоих 17-летних учащихся колледжа и техникума, а также школьников 15 и 16 лет.

В отношении всех четверых фигурантов дела избрана мера пресечения.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержали с поличным серийную карманницу.

Фото: Piter.TV