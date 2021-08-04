"Восток" освободил населенный пункт Федоровка в ДНР

Бойцы выполнили задачу по получению контроля над новой территорией в ДНР.

Российскими подразделениями в результате активных действий от 6 июня из-под контроля армии киевского режима освобожден населенный пункт Федоровка Донецкой Народной Республики. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве заметили, что задачи успешно выполнены представителями "Восточной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск "Восток" в результате активных действий освобожден населенный пункт Федоровка Донецкой Народной Республики пресс-служба Минобороны России

напомним, что за минувшую неделю подразделениями группировки войск "Восток" в результате активных действий освобождены населенные пункты Новополь и Федоровка в ДНР. Военнослужащими нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны. Противник за указанный период потерял свыше 1240 военнослужащих убитыии и ранеными, 21 боевую бронированную машину, 34 автомобиля, 18 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ), шесть складов боеприпасов и материальных средств.

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Фото: Минобороны России