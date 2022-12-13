Подозреваемые в подготовке теракта в Приднестровье планировали нападение на делегацию ОБСЕ

Анатолий Гурецкий раскрыл подробности о преступлении.

Заподозренные в подготовке теракта в Приднестровье заговорщики планировали нападение на делегацию ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) в Тирасполе в феврале 2023 года. Об этом рассказал журналистам днем 14 марта на пресс-конференции прокурор непризнанной республики Анатолий Гурецкий. Эксперт добавил, что лидера региона преступники планировали убить при помощи заминированного транспортного средства. Изначально этот автомобиль предназначался для сотрудников ОБСЕ.

Был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда делегация должна была возвращаться в Кишинев. Анатолий Гурецкий, прокурор непризнанного региона

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Фото и видео: Telegram / Первый Приднестровский, Раньше Всех.Ну почти