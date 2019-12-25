Подлинность истории с радужным браслетом в одной из школ Калининского района пока не подтвердилась

Информация, что родителей девочки вызвали в школу, появилась в сети.

В четверг, 24 сентября, стало известно, что история с радужным браслетом в одной из школ Калининского района пока не подтвердилась. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

В сети и СМИ освещается история, как родителей ученицы третьего класса одной из школ города, вызвали на разговор из-за того, что заметили у девочки радужный браслет.

Эту информацию не подтвердили ни в школе, ни в Комитете по образованию. В администрации района также ничего не знают и уточняют, что запрета на использование радужной символики в школах нет. В случае, если история подтвердится, то в учебном заведении проведут проверку.

Ранее мы писали, что петербургских школьников проверят на употребление наркотиков.

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