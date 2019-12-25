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Гражданин Кубы получил штраф за попытку провезти 110 сигар через таможню в Пулково
Сегодня, 12:54
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Гражданин Кубы получил штраф за попытку провезти 110 сигар через таможню в Пулково

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Задержанный свою вину признал и рассказал, что приехал в РФ с целью учёбы, а сигареты привёз для личного пользования и на подарки друзьям. Правила провоза табачной продукции студент не изучил.

Мировой судья назначил штраф гражданину Кубы, который пытался провезти более 100 поддельных сигар через таможню в Пулково. Об этом информирует Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Таможенники задержали кубинца в "зелёном" коридоре ещё во вторник, 3 октября. На 5-ти упаковках упаковке сигар была помещена маркировка Cohiba. По данным проведённой экспертизы, указанная марка использована без разрешения правообладателя товарного знака.

Задержанный свою вину признал и рассказал, что приехал в РФ с целью учёбы, а сигареты привёз для личного пользования и на подарки друзьям. Правила провоза табачной продукции студент не изучил.

Иностранец признан виновным по части первой статьи 14.10 КоАП РФ (Незаконное использование средств индивидуализации товаров). Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей. Сигары были конфискованы.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженке грозит 7 лет тюрьмы за попытку ввоза колумбийского фиточая.

Фото: пресс-служба СЗТУ

Теги: санкт-петербург, сзту
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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