Подчиненные Гульчука попытались найти предлог для отказа в компенсации семье умершего от коронавируса врача

После широкой огласки инцидента с попыткой чиновников Невского района отказать семье погибшего врача в выплате компенсации справедливость удалось восстановить.

Широкую огласку получил случай с семьей врача, погибшего от коронавируса. Как сообщил пользователь LiveJournal, администрация Невского района Санкт-Петербурга пыталась найти "лазейки", чтобы не выплачивать полагающуюся компенсацию родственникам медицинского работника. Выплата полагалась семье врача "скорой помощи" Владимира Маньковича, который умер 4 мая, заразившись коронавирусной инфекцией во время работы.

В записи утверждается, что власти возглавляемого Гульчуком района пытались увильнуть от выплаты компенсации. Помимо этого, в публикации указывается, что поначалу чиновники давали родственникам Маньковича пустые обещания, после чего и вовсе заявили, что им не полагается компенсация, так как врач якобы непосредственно не работал с заболевшими COVID-19.

После более широкой огласки истории в районной администрации заявили, что произошло недоразумение, которое будет исправлено в ближайшее время, и семья умершего врача получит деньги.

Ранее в СМИ указали на возможную попытку реализации чиновниками Невского района схемы, напоминающей мошенническую. В публикациях говорилось о вероятном получении больших сумм денег за выдачу разрешений на застройку, однако данная информация пока не получила официальное подтверждение. При этом районное руководство, по мнению соцсетей, совершенно не заботят проблемы с благоустройством.

В статье также отмечается, что после вступления в должность главы Невского района в 2017 году Гульчук смог удвоить свои доходы с 1,6 до 3 млн рублей и приобрести квартиру.