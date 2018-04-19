Под Кировом учитель-баянист музыкальной школы 2 года развращал своих маленьких учениц

Появились подробности уголовного дела 58-летнего педофила, учителя музыкальной школы в Кировской области.

Следственными органами СК СУ РФ по Кировской области завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего бывшего преподавателя музыкальной школы в Кировской области обвиняемого в совершении 51 эпизода насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста.

По версии следствия, преподаватель по классу баяна и синтезатора с сентября 2015 года по апрель 2017 года совершил 51 эпизод развратных действий сексуального характера в отношении своих учениц, а также учащихся этой школы, не достигших 14-летнего возраста. Всего 5 потерпевших девочек.

класс, в котором педофил развращал девочек

Весной 2017 года несколько учениц со своими законными представителями обратились в правоохранительные органы с заявлением на указанного преподавателя в противоправных действиях. Была проведена доследственная проверка, по результатам которой и было возбуждено данное уголовное дело.

В ходе расследования уг7оловного дела была проведена и сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза, в ходе которой было установлено, что обвиняемый страдает сексуальным расстройством в виде педофилии.

Следователь провел кропотливую работу по сбору и закреплению доказательственной базы. Обвиняемый свою вину признал частично – по нескольким преступным эпизодам. СУ СК РФ по Кировской области

В настоящее время уголовное дело направлено в суд, где будет рассмотрено по существу.

класс, в котором педофил развращал девочек

Фото:СУ СК РФ по Кировской области