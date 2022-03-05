Под Калининградом депутата заподозрили в контрабанде 3,8 миллиона коробок сигарет в ЕС

ОПГ подделала документы для провоза табачной продукции в Литву.

Под Калининградом депутата заподозрили в контрабанде 3,8 миллиона коробок сигарет на территорию Евросоюза. Об этом рассказали представители регионального Следственного комитета. Под подозрение попал политик, представляющий областную Думу Иван Грибов. Также пойманы четыре его сообщника

Следствие считает, что парламентарий вместе с преступной группировкой отправляли табачную продукцию без акцизных марок в ЕС. С июня 2018 года по январь 2019 года Депутат вместе с сыном и еще тремя фигурантами расследования организовали в городе Мамоново нелегальное производство и склад. Злоумышленники пытались обеспечить видимость законности своей предпринимательской деятельности, используя реквизиты офшорной компании. Для этого им пришлось делать поддельный комплекс документов по внешнеэкономическому контракту поставки, "заключенному" между их фирмой и Литвой. Предположительно, с марта по сентябрь 2019 года депутат и соучастники реализовали более 3,8 миллиона коробок сигарет. Их общая стоимость оценивается в 232,5 миллиона рублей.

После задержания оперативниками Иван Грибов оказался под стражей в СИЗО. Политик не признал вину. С остальными подозреваемыми работают следователи.

СК показал видео, как убийца избавлялся от двух тел в московском лесу.

Фото и видео: Следственный комитет России

