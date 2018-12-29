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Почти 50% петербуржцев считают, что компьютерные игры плохо влияют на людей
Сегодня, 8:49
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nastya960

Почти 50% петербуржцев считают, что компьютерные игры плохо влияют на людей

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Особенно пагубному воздействию подвержены дети.

Среди жителей Петербурга был проведен опрос, в ходе которого удалось узнать мнение людей о влиянии компьютерных игр на человека. В опросе, который проводили администраторы социальной сети "Фотострана", приняли участие около тысячи человек.

Результаты показали: 45% считают, что игры влияют на ухудшение личности человека. Особенно пагубному воздействию подвержены дети. Однако, 25% опрошенных считают, что и в играх есть положительные моменты. Например, игры учат внимательности, быстроте реакции и даже развивают мелкую моторику. И еще 30% человек думают, что игры вообще никак не влияют на личность.

Ранее на Piter.TV: Сколько и на что тратили петербуржцы в онлайн-магазинах в новогодние праздники.
Фото: pixabay

 

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Теги: компьютер, компьютерные игры, опрос, опрос петербуржцев
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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