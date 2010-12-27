Почти 6 тысяч сеянцев сосны было высажено в ходе всероссийской акции "Живи, лес!"

Посадки леса в Ленинградской области будут продолжаться до завершения лесокультурного периода.

Почти 6 тысяч сеянцев сосны было высажено на площади 2,5 га в ходе очередного этапа всероссийской акции "Живи, лес!".

Посадка лесных культур прошла на территории Большепольского участкового лесничества Северо-западного лесничества в Выборгском районе.

В ней приняли участие сотрудники комитета по природным ресурсам Ленинградской области, ЛОГКУ "Ленобллес" и Северо-Западного лесничества.

Ленинградская область успешно справляется с планом текущего года по лесовосстановлению, который, по состоянию на 1 октября, выполнен на 95 %.

Посадки леса в Ленинградской области будут продолжаться до завершения лесокультурного периода.

Источник: пресс-служба ЛО