За сутки с петербургских улиц и дорог вывезли почти 50 тысяч кубометров снега

С начала снегопадов из Петербурга вывезли 368 тысяч кубометров снега.

За сутки с петербургских улиц и дорог убрали и вывезли почти 50 тысяч кубометров снега – около 2,5 тысяч самосвалов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Днем 8 декабря городские улицы и дороги чистят от снега 1090 единиц техники и 1274 работника ручного труда дорожных предприятий. За состоянием парков, скверов и садов следят еще 239 машин и 849 специалистов садово-парковых хозяйств.

С начала снегопадов из Петербурга вывезли 368 тысяч кубометров снега – около 18,4 тысяч груженых самосвалов. Помимо стационарных снегоплавильных и снегоприемных пунктов в разных частях города открыли пункты временного складирования снега. Благодаря таким пунктам появится возможность сократить время на вывоз снега, который необходимо в кратчайшие сроки убрать с улиц, чтобы обеспечить безопасность движения по проезжей части и тротуарам.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга