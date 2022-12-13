Некоторые из них оказывали сопротивление сотрудникам полиции.

Почти 50 мигрантов задержали в Москве за угрозы расправой детям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел 29 мая в районе улицы Вяземской. В полицию поступило сообщение, что иностранные граждане прогоняли детей с футбольной площадки и угрожали им расправой. В ходе проведенного рейда были задержаны порядка 50 мигрантов. Некоторые из них оказывали сопротивление сотрудникам полиции.

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Видео: Telegram / Baza