Волонтеры отряда "Лиза Алерт" нашли более 2 тыс. людей живыми в Петербурге и области в 2020 году

Мужчины теряются почти в 2 раза чаще, чем женщины.

В 2020 году поисковый отряд "ЛизаАлерт" получил 31 988 заявок на поиск пропавших людей. В Петербурге и Ленобласти было 2982 заявки. Об этом сообщили в департаменте внешних коммуникаций и устойчивого развития ПАО "ВымпелКом". Телекоммуникационная компания и поисково-спасательный отряд сотрудничают, так как для поиска пропавших используются технологии.

На территории города и области удалось найти живыми 2312 человека, 233 — погибшими. Еще 110 человек до сих пор не найдены.

Для привлечения волонтеров использовалось SMS-информирование. Было разослано 9,7 млн SMS. Кроме того, добровольцы приняли около 70 тыс. звонков в течение года. Также для поиска запускали беспилотные летательные аппараты, снимки с которых можно было приблизить. С воздуха удалось найти 27 человек.

Статистика показала, что мужчины теряются практически в 2 раза чаще, чем женщины. При этом наибольшее количество мужчин пропадает в возрасте от 30 до 40 лет.

Фото: vk.com/lizaalert_piter