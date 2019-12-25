Почти 1,5 млн жителей Петербурга и Ленобласти проголосовали по правкам в Конституции РФ

Основной день голосования – 1 июля.

Около 1,5 млн человек приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции в Петербурге и Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По данным на 27 июня, по поправкам проголосовали Центральной избирательной комиссии (ЦИК). При этом, как сообщили в ЦИК, голосование идет спокойно, но процент явки не назвали.

Общероссийское голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, – 1 июля, но россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня.

Ранее в книжных магазинах появилась Конституция с уже внесёнными поправками.

Фото: Piter.TV