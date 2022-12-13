Почти 15 тонн зараженного иранского перца не попадут на прилавок одного из петербургских магазинов

Выпуск иранского перца на территорию РФ запрещён.

Почти 15 тонн зараженного иранского перца не попадут на прилавок одного из магазинов Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

На складе временного хранения при карантинном фитосанитарном контроле 14,9 тонн свежего перца, который был ввезен из Ирана в адрес петербургской фирмы, инспекторы выявлены живые имаго (окончательная стадия развития насекомого – прим.ред.), схожие по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом.

Экспертиза подтвердила зараженность продукции западным калифорнийским цветочным трипсом являющимся опасным карантинным вредителем. Выпуск иранского перца на территорию РФ запрещён.

В прошлом месяце в Петербург не пропустили 24 тонны клементинов с личинками.

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