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Почти 15 тонн зараженного иранского перца не попадут на прилавок одного из петербургских магазинов
Сегодня, 15:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Почти 15 тонн зараженного иранского перца не попадут на прилавок одного из петербургских магазинов

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Выпуск иранского перца на территорию РФ запрещён.

Почти 15 тонн зараженного иранского перца не попадут на прилавок одного из магазинов Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.  

На складе временного хранения при карантинном фитосанитарном контроле 14,9 тонн свежего перца, который был ввезен из Ирана в адрес петербургской фирмы, инспекторы выявлены живые имаго (окончательная стадия развития насекомого – прим.ред.), схожие по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом.

Экспертиза подтвердила зараженность продукции западным калифорнийским цветочным трипсом являющимся опасным карантинным вредителем. Выпуск иранского перца на территорию РФ запрещён.

В прошлом месяце в Петербург не пропустили 24 тонны клементинов с личинками.

Фото: pxhere.com

Теги: перец, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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