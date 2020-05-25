Смольный притормозил: некоммерческие организации остались без поддержки из-за бюрократии

Мы поговорили с директором школы иностранных языков Натальей Стенько, которая рассказала о проблемах некоммерческих организаций во время коронавируса.

Как сейчас работает ваша школа иностранных языков?

Я являюсь директором некоммерческого образовательного социально значимого учреждения дополнительного образования и дополнительного профессионального образования детей и взрослых. До настоящего времени мы обучали детей иностранным языкам уже больше 13 лет, и каждый год мы учили детей во время учебного года, дети к нам приходили на занятия и проходили программу. Когда случилась эта ситуация с пандемией, к сожалению, многие родители стали отказываться от занятий, просто потому что им нечем платить за наши занятия. Таким образом, у нас в настоящее время к концу учебного года дошло порядка 20 процентов учеников, остальные не смогли продолжить обучение.

Сколько составляет ваш долг перед преподавателями?

Преподавателями долг по зарплате составляет больше 600 тысяч, примерно столько же должны родители, может быть, даже сейчас уже побольше.

Куда вы обращались с вашей проблемой?

Мы писали губернатору о том, что мы не можем в настоящее время выжить, мы призывали, чтобы нас услышали, поскольку в противном случае нам грозит закрытие, нам грозит банкротство, если не будут приняты никакие меры поддержки. Мы об этом говорили, мы просили сохранить и поддержать дополнительное образование. Мы можем, конечно, закрыться, разориться. Придет кто-то новый, другой, мы не можем знать, кто это будет и будет ли у него такой же качественное образование, такие же лицензии, которые есть у нас. Мы хотели, чтобы наше качественное дополнительное образование, которое уже годами отточено, проверено многократно, мы хотели, чтобы оно сохранилось, чтобы нас поддержали, но, к сожалению, услышаны мы не были.

Что вам ответили?

На каждый мой запрос приходит ответ, но он, к сожалению, не соответствует моему вопросу. То есть я задаю вопрос, я прошу рассказать о мерах поддержки для некоммерческих учреждений, мне приходит ответ о мерах поддержки для малого и среднего бизнеса. Мы не относимся к предприятиям малого и среднего бизнеса, мы некоммерческие, это отдельные юридические лица, которые оказались в правовом вакууме в настоящий момент и выпали из всех возможных мер поддержки. Ничего к нам не относится из того, что объявляется со стороны федерального правительства, а со стороны регионального, так вообще ничего.

Куда-то еще вы пробовали обращаться?

Я обращалась и к президенту России, и в правительство России, обращалась в Министерство экономического развития, Центральный банк России, то есть везде, где можно. Я считаю, что все-таки на федеральном уровне мы были услышаны, поскольку со стороны президента России Владимира Владимировича было объявлено 11 мая, что будут приняты меры поддержки в отношении некоммерческих организаций, они будут разработаны в июне. Мы ждем, но сейчас уже мы знаем, что это, к сожалению, не для всех.

Чтобы получить меры поддержки, мне было предоставлено разъяснение Министерства экономического развития, нужно не только быть некоммерческим, социально значимым учреждением, но еще и состоять в реестре социально ориентированных некоммерческих организации при Министерстве экономического развития. К сожалению, в этот реестр вот уже полтора года мы не можем попасть, поскольку нам не может предоставить заключение наше правительство Санкт-Петербурга. Только при наличии заключения от правительства Санкт-Петербурга мы сможем попасть в этот реестр. Вот уже полтора года я получаю отказы от нашего правительства со ссылкой на то, что у нас до сих пор не разработан регламент выдачи этого заключения.

Как вы считаете, что может помочь некоммерческим организациям во время пандемии?

Самое первое, я прошу, чтобы нас услышали и либо была создана рабочая группа, которая очень оперативно бы рассмотрела возможности поддержки. В своих обращениях к нашему губернатору я предлагала те меры, которые, как мне кажется, можно рассмотреть сейчас на уровне правительства. Это, как минимум, организация некоего фонда поддержки некоммерческих образовательных учреждений либо создание комитета по поддержке и развитию дополнительного образования.

Например, по аналогии с Комитетом по поддержке и развитию предпринимательства и малого бизнеса. Он у нас есть в Санкт-Петербурге, и все вопросы, которые возникают у предпринимателей малого и среднего бизнеса, они обращаются туда и их решают. У них достаточно большой пакет субсидирования со стороны нашего правительства. Это субсидии, которые не связаны никак с пандемией, это ежегодное субсидии, которые принимаются, их много: на аренду помещений, на развитие бизнеса, для новичков, для тех, кто продолжает, на покупку оборудования, для многодетных матерей. Вот я, например, являюсь многодетной матерью, я обращалась в комитет в свое время, а мне говорили: "Вы подходите по всем критериям, кроме того, что вы возглавляете некоммерческое учреждение и не являетесь предприятием малого и среднего бизнеса, которые мы поддерживаем, поэтому мы не сможем вам помочь". У нас нет аналогичного комитета, нет аналогичного ведомства, которое бы рассматривало вопросы поддержки некоммерческих образовательных учреждений.

Видео: Piter.TV