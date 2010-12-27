Победитель всероссийского конкурса "Торговля России-2019" Александр Нисторович рассказал о своей победе на конкурсе

Александр отметил, что сам нашел информацию о конкурсе и подал заявку на участие. Сколько именно претендентов на победу было в каждой номинации – не известно, но, как отметил Александр, заявок было так много, что организаторам пришлось сдвинуть сроки на их обработку на неделю.

Победитель всероссийского конкурса "Торговля России-2019" в номинации "Лучший нестационарный торговый объект" Александр Нисторович рассказал Питер ТВ о своей победе на конкурсе и полученной им в Гатчине награде.

Александр отметил, что сам нашел информацию о конкурсе и подал заявку на участие. Сколько именно претендентов на победу было в каждой номинации – не известно, но, как отметил Александр, заявок было так много, что организаторам пришлось сдвинуть сроки на их обработку на неделю.

"К сожалению, в Москву за наградой я поехать не смог, организаторы конкурса помнили об этом и решили вручить мне диплом в Гатчине во время Первого форума потребительского рынка Ленинградской области", - рассказал Александр.

Напомним, что трамвай в Выборг на пересечении улиц Крепостной, Пионерской и Банковского проезда вернулся в прошлом году.

Отметим, что конкурс прошел во второй раз. Его главная цель - выявление передового опыта и лучших практик многоформатной торговли в России в номинациях: "Лучший торговый город", "Лучшая торговая улица", "Лучший нестационарный торговый объект", "Лучший розничный рынок", "Лучшая ярмарка", "Лучший мобильный торговый объект", "Лучший магазин"

и "Лучший объект фаст-фуда". Из 823 заявок участников жюри выбрало несколько победителей в каждой из номинаций без распределения мест.