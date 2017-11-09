Георгий Полтавченко приостановил строительство дороги на месте воинских захоронений

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко приостановил строительство дорожной развязки на месте воинских захоронений до 20 ноября. Об этом сообщает пресс-служба фракции "ЯБЛОКО".

Губернатором Петербурга Георгием Полтавченко было приостановлено строительство дорожной развязки к конгрессно-выставочному центру "Экспофорум". Там при проведении работ бульдозеры вскрыли воинские захоронения. Работы остановлены до 20 ноября. Об этом сообщает пресс-служба фракции "ЯБЛОКО".



По поводу проведения работ на месте воинских захоронений негодовал "яблочник" Борис Вишневский. В своем посте в Facebook он назвал проведение работ "строительством на костях". Парламентарий отметил, что будет настаивать на изменении проектной документации.



Ранее Вишневский направил Георгию Полтавченко обращение с просьбой остановить работы до окончания экспертизы. В случае подтверждения обнаружения захоронений – внести изменения в проектную документацию, так, чтобы строительство развязки не проходило по местам захоронений.