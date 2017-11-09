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Георгий Полтавченко приостановил строительство дороги на месте воинских захоронений

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Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко приостановил строительство дорожной развязки на месте воинских захоронений до 20 ноября. Об этом сообщает пресс-служба фракции "ЯБЛОКО".

Губернатором Петербурга Георгием Полтавченко было приостановлено строительство дорожной развязки к конгрессно-выставочному центру "Экспофорум". Там при проведении работ бульдозеры вскрыли воинские захоронения. Работы остановлены до 20 ноября. Об этом сообщает пресс-служба фракции "ЯБЛОКО".

По поводу проведения работ на месте воинских захоронений негодовал "яблочник" Борис Вишневский. В своем посте в Facebook он назвал проведение работ "строительством на костях". Парламентарий отметил, что будет настаивать на изменении проектной документации.

Ранее Вишневский направил Георгию Полтавченко обращение с просьбой остановить работы до окончания экспертизы. В случае подтверждения обнаружения захоронений – внести изменения в проектную документацию, так, чтобы строительство развязки не проходило по местам захоронений. 

Теги: новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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