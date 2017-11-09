Губернатором Петербурга Георгием Полтавченко было приостановлено строительство дорожной развязки к конгрессно-выставочному центру "Экспофорум". Там при проведении работ бульдозеры вскрыли воинские захоронения. Работы остановлены до 20 ноября. Об этом сообщает пресс-служба фракции "ЯБЛОКО".
По поводу проведения работ на месте воинских захоронений негодовал "яблочник" Борис Вишневский. В своем посте в Facebook он назвал проведение работ "строительством на костях". Парламентарий отметил, что будет настаивать на изменении проектной документации.
Ранее Вишневский направил Георгию Полтавченко обращение с просьбой остановить работы до окончания экспертизы. В случае подтверждения обнаружения захоронений – внести изменения в проектную документацию, так, чтобы строительство развязки не проходило по местам захоронений.
Георгий Полтавченко приостановил строительство дороги на месте воинских захоронений
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко приостановил строительство дорожной развязки на месте воинских захоронений до 20 ноября. Об этом сообщает пресс-служба фракции "ЯБЛОКО".
Губернатором Петербурга Георгием Полтавченко было приостановлено строительство дорожной развязки к конгрессно-выставочному центру "Экспофорум". Там при проведении работ бульдозеры вскрыли воинские захоронения. Работы остановлены до 20 ноября. Об этом сообщает пресс-служба фракции "ЯБЛОКО".