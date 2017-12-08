По улице Рылеева в доме рядом с американским консульством горела коммуналка

В Центральном районе вечером пожарные тушили коммунальную квартиру.

Около десяти часов вечера 7 декабря в Центральном районе Петербурга горела пятикомнатная коммунальная квартира. Инцидент произошел по улице Рылеева рядом со зданием, в котором находится генеральное консульство США.

Сообщается, что на место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Возгорание удалось потушить за полчаса. Спасателям пришлось эвакуировать из помещения десять человек. Ликвидировали последствия пожара четыре пожарных расчета. Очаг возгорания находился на седьмом этаже жилого дома номер 21.

В результате инцидента пострадала обстановка кухни. Пострадавших нет.