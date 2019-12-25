Ночная продажа алкоголя обернулась магазину на Ветеранов штрафом в 120 тысяч рублей

Продавец продал спиртное в запечатанном виде навынос.

Магазин на проспекте Ветеранов в Петербурге оштрафовали на 120 тысяч рублей за продажу алкоголя после 22.00. По информации пресс-службы прокуратуры, запрещенной деятельностью промышляло ООО "Контакт".

Выяснилось, что сотрудник магазина продал поздним вечером некую алкогольную продукцию в запечатанном виде навынос. Прокуратура возбудила два административных дела, под которые попал и сам магазин, и гендиректор организации.

Ранее мы писали, что в Петербурге за полгода закрылось около 100 магазинов и баров .

Фото: pixabay