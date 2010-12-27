По иску прокурора суд взыскал 250 тысяч рублей в пользу петербурженки, пострадавшей в ДТП

По данным прокуратуры, в октябре прошлого года женщина ехала в автобусе, который попал в ДТП.

Прокуратура Красногвардейского района провела проверку по факту травмирования пожилой женщины в аварии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, в октябре прошлого года женщина ехала в автобусе, который попал в ДТП. Она получила тяжкие телесные повреждения. Услуги по перевозке оказывало АО "АТП-31".

Прокуратура предъявила исковое заявление о возмещении компенсации причиненного морального вреда пенсионерке в связи с получением травм.

По результатам рассмотрения искового заявления суд принял решение о взыскании 250 тысяч рублей в счет компенсации причиненного морального вреда.

Ранее на Синопской набережной перевернулся микроавтобус.

Фото: Piter.TV