Прокурор выиграл суд против "Доринды Инвест"

Компанию обязали уменьшить загрязнение сточных вод.

Прокурор Красногвардейского района Андрей Ефанов обратился в местный районный суд с жалобой на строительную компанию "Доринда Инвест". Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

В своем иске Ефанов указал на превышение концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод по Индустриальному проспекту и потребовал "Доринду" провести меры по устранению проблемы. В результате суд удовлетворил требования прокурора, отклонив жалобу ответчика.

Исполнение решения находится на контроле прокурора района.

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