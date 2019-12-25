Зорро помог полицейским поймать чеченцев, напавших на юношу на Антоновской улице

Разбойники отобрали у молодого человека 15 тысяч рублей.

В ночь на 19 ноября в полицию Калининского района Петербурга обратился 18-летний горожанин. Со слов молодого человека, около школы на Антоновской улице на него напали неизвестные, представившиеся сотрудниками уголовного розыска. Мужчины не предъявили документов, а только начали угрожать и отобрали у испуганного петербуржца 15 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, полиция отправилась на поиски разбойников и задержала их по горячим следам. В поимке преступников правоохранителям помогла служебная собака по кличе Зорро: она довела их до квартиры на Замшиной улице. По подозрению в нападении на юношу задержали двух жителей Чеченской республики, 23-летнего Доку и 24-летнего Ваида.

Возбуждено уголовное дело о грабеже.

Ранее мы рассказывали, что стрелок с улицы Генерала Симоняка стал фигурантом уголовного дела.

Фото: пресс-служба ГУ МВД