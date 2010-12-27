Количество посетивших Петербург по e-визам туристов выросло до 16 тысяч за месяц

Заинтересовались городом граждане 50 государств.

За месяц действия нового режима электронных виз Петербург и Ленобласть посетили около 16 тысяч иностранцев. Об этом первого ноября сообщила пресс-служба комитета по развитию туризма.

Больше всего желающих приехать в Северную столицу оказалось среди жителей Латвии, Эстонии, Финляндии, Франции и Германии.Не проявили интерес к подаче заявлений на электронную визу только граждане Ватикана, Андорры и Корейской Народно-Демократической Республики. Всего подали более 29 тысяч заявок представители 50 государств.

Отмечается, что примерно 3% граждан ошибаются в оформлении e-виз. Это замечается при прохождении пограничного контроля . Самые частые ошибки – неверная дата рождения, несоответствие номера паспорта и не та дата окончания срока действия визы. Несколько туристов пытались попасть в Петербург по визе, созданной для посещения Владивостока и Калининградской области.

Ранее мы подробно писали, как получить такую визу. Также посмотрите, как встречали в Пулково первых туристов, прибывших по e-визе.

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