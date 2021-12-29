В деле о получении взятки сотрудником таможни появился еще один фигурант

Сумма взятки, по предварительным данным, составила 1,68 млн рублей.

Следователи возбудили 2 февраля уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела связи и телекоммуникаций информационно-технической службы Северо-Западного таможенного управления. Александру Вишневскому инкриминируется получение взятки, узнал Piter.TV от источника.

В конце декабря 2021 года был задержан начальник отдела Александр Варфоломеев. Полицейские совместно со Службой противодействия коррупции СЗТУ выявили, что мужчина получил от генерального директора ООО "Дельта-М" почти 1,7 млн рублей. Вишневский, предположительно, выступал в качестве посредника. Руководители должны были обеспечить "Дельте-М" победу на конкурсах для заключения госконтрактов с СЗТУ, а затем беспрепятственно принять работы организации.

Фото: Piter.TV