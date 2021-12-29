По делу о гибели многодетной семьи в Ивановской области задержали сотрудников органов профилактики

Следствие считает, что подозреваемые не вели профилактическую работу с семьей, которая стояла на учете как неблагополучная.

Двух сотрудников органов профилактики задержали по подозрению в халатности после гибели многодетной семьи при пожаре в Ивановской области. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.

В числе задержанных должностные лица подразделения и комиссии по делам несовершеннолетних, которые были обязаны контролировать семью, состоявшую на учете как неблагополучная, и вести с ней профилактическую работу. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, накануне утром в городе Юрьевец в частном доме произошел пожар. В ходе тушения спасатели обнаружили тела четырех детей в возрасте от одного года до десяти лет. Мать несовершеннолетних объявили в розыск, однако позже ее тело было обнаружено в сгоревшем доме. Причина пожара пока не установлена.

Возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, а также о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее в больнице Кузбасса пациенты пролежали полтора часа рядом с трупом мужчины.

Видео: СУ СКР по Ивановской области, !vanovonews.ru