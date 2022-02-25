Иван Приходько рассказал о действиях ВСУ.

По центру Донецка начался массированный обстрел. Об этом рассказали местные жители и глава Горловки. В интервью для "РИА Новостей" начальник администрации Иван Приходько сообщил, что утром 25 февраля один из боевых зарядов попал в здании местной школы, расположенной по улице Соколовского. Жертвами могли стать двое педагогов.

Вооруженные силы ДНР считают, что удары со стороны ВСУ наносятся по прилегающим районам Донецкой народной республики предположительно из 152-миллиметровых гаубиц. Иван Приходько, глава Горловки

ВСУ возобновили огонь по городу с 5:30 утра по местному времени. Накануне жертвами обстрелов ВСУ стали двое горловчан.

Гарнизон ВСУ острова Змеиный сдался подразделениям ВС России.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

