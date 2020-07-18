По Неве проплыла свеча из бумажных корабликов в память об умерших от коронавируса врачах

Размер конструкции составил шесть метров.

Акцию памяти врачей, погибших во время пандемии коронавируса, решили провести активисты молодежного совета муниципального округа "Петровский" в Петербурге. Как сообщил телеканал "Санкт-Петербург" 18 июля, в акваторию Невы была спущена конструкция из бумажных корабликов в форме свечи. Размер конструкции составил шесть метров.

Отмечается, что каждый кораблик символизирует белые халаты медиков.

Ранее врачи рассказали, кому не подойдёт вакцина от коронавируса. Разрабатываемая вакцина от коронавируса может быть опасна для определенной группы людей.

Фото: Piter.tv