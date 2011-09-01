По Неве проплыли бумажные кораблики в память о погибших в ДТП детях

По волнам пустили 18 маленьких судов.

Вчера, 17 ноября, по волнам Невы запустили 18 бумажных корабликов в память о погибших в ДТП детях. Каждое третье воскресенья ноября весь мир вспоминает жертв автомобильных аварий. Об этом сообщается на официальной странице УГИБДД ВКонтакте.

В нескольких храмах Петербург отслужили панихиду по погибшим и провели богослужение. После этого священнослужители, горожане и сотрудники ГИБДД пустили по главной реке города 18 корабликов. Именно столько детей, которым не исполнилось 16 лет, погибло с начала этого года в Петербурге и Ленобласти.

Всего этот еще не закончившийся год унес жизни 503 людей, более 10 тысяч пешеходов и пассажиров были ранены, среди них – 973 ребенка.





Ранее Бастрыкин взял на контроль дело о погибшем под колесами автомобиля полицейского мальчике.

Фото, видео: Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО / ВКонтакте