По Фонтанке на льдине проплыл мужчина с плакатом ПУТNНУSOS

Таким образом местный житель хотел привлечь внимание к семейной проблеме.

Днем 9 апреля на одной из льдин Фонтанки заметили петербуржца, который сидел рядом с плакатом " Путину SOS". Спасатели не могли доставить мужчину на сушу, так как он обещал себя поджечь.

Как сообщают очевидцы, спецслужбы заметили человека и направились к нему на буксире. Однако пикетчик уходить с льдины отказался. Как только к нему приблизились люди, он облил себя горючей жидкостью и грозился поджечь.

Спасатели высадились на лед и постарались пообщаться с мужчиной. После беседы петербуржец согласился пойти с ними.

Корреспондентам "78.ru" удалось поговорить с петербуржцем. Он рассказал, что пошел на такой поступок ради сына, который находится в тюрьме. По мнению пикетчика, его сын невиновен.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что Фрунзенский районный суд заочно арестовал бывшего руководителя "Зеоры".

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург