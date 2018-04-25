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По 3 часа в день: депутат ЗакСа предложил регистрироваться в соцсетях через "Госуслуги"

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Также есть пункт о запрете лиц, не достигших 18 лет.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Анохин разработал законопроект, в котором предложил запретить пользоваться социальными сетями более трех часов в лень. Об этом он написал на свой странице в Facebook.

В настоящее время назрела необходимость защиты граждан от угрозы неадекватного восприятия действительности из-за перехода от реального общения к общению в социальных сетях и иных сетевых сообществах в сети "Интернет.

Поясняет единоросс

В законопроекте говорится о том, что все российские граждане должны заходить в соцсети через портал "Госуслуги". Депутат подчеркнул, что социальные сети, не соответсвующие этому требованию, будут запрещены на территории РФ. 

Также в проекте есть пункт, который гласит о запрете доступа лиц, не достигших возраста 18 лет.

Видео: Facebook / Андрей Анохин

Теги: андрей анохин , госуслуги , депутат , социальные сети
Категории: Лента новостей Новости СПб

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