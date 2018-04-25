По 3 часа в день: депутат ЗакСа предложил регистрироваться в соцсетях через "Госуслуги"

Также есть пункт о запрете лиц, не достигших 18 лет.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Анохин разработал законопроект, в котором предложил запретить пользоваться социальными сетями более трех часов в лень. Об этом он написал на свой странице в Facebook.

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В законопроекте говорится о том, что все российские граждане должны заходить в соцсети через портал "Госуслуги". Депутат подчеркнул, что социальные сети, не соответсвующие этому требованию, будут запрещены на территории РФ.

Также в проекте есть пункт, который гласит о запрете доступа лиц, не достигших возраста 18 лет.

Видео: Facebook / Андрей Анохин