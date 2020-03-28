Пленный полковник ВСУ объяснил потери морпехов действиями "Азова"

Как уточнил Дмитрий Кормянков, нацбатальон намеренно сдавал позиции.

Морпехи ВСУ понесли огромные потери из-за того, что нацистский батальон "Азов" (является запрещенной в РФ организацией) сдавал позиции, на которых велись боевые действия. Такие показания дал плененный начальник штаба 36-й бригады украинской морской пехоты полковник Дмитрий Кормянков, передает РИА Новости.

Они просто уходили из тех районов, где они выполняли задачи, - соответственно, нам приходилось занимать эти районы...Мы можем только докладывать нашему непосредственному начальнику об изменении тактической обстановки и о принятии решений по этой обстановке командиром. Дмитрий Кормянков, ачальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ

Напомним, что высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск в лице командира бригады, героя Украины полковника Владимира Баранюка и начальника штаба полковника Дмитрия Кормянкова оказался в плену при выходе "Азовмаш".

Ранее Кормянков заявил, что спутники Маска раздавали интернет для ВСУ.

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