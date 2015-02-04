Планы на лето: что стоит сделать до осени в Петербурге

Во вторник, 13 июня, редакция издания Peterburg2 составила список вещей, которые нужно успеть сделать этим летом для поддержания хорошего настроения.
Сотрудники петербургского СМИ посоветовали побывать на уличном концерте в саду Меншикова, Roof Place, во "Флагштоке", "Дворе Гостинки" и в "Севкабель Порту", посетить музыкальный фестиваль, полюбоваться фонтанами Петергофа, пройтись по общественным пространствам, открыть новое хобби и другое.
Подробнее о привлекательных летних занятиях можно прочитать в материале Peterburg2.
Фото: Piter.TV
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