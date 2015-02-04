Планы на лето: что стоит сделать до осени в Петербурге

Редакция Peterburg2 составила чек-лист с местами, которые приукрасят летние дни.

Во вторник, 13 июня, редакция издания Peterburg2 составила список вещей, которые нужно успеть сделать этим летом для поддержания хорошего настроения.

Сотрудники петербургского СМИ посоветовали побывать на уличном концерте в саду Меншикова, Roof Place, во "Флагштоке", "Дворе Гостинки" и в "Севкабель Порту", посетить музыкальный фестиваль, полюбоваться фонтанами Петергофа, пройтись по общественным пространствам, открыть новое хобби и другое.

Подробнее о привлекательных летних занятиях можно прочитать в материале Peterburg2.

Фото: Piter.TV