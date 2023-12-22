Планетарий № 1 в здании крупнейшего старинного газгольдера России представил уникальный мультимедийный продукт, созданный с привлечением лучших дизайн-студий со всего мира.
Фильмы позволят погрузиться в космический мир, узнать историю отечественной космонавтики, совершить путешествие во времени и пространстве, узнать секреты темной материи и открыть бескрайние просторы галактик. Насладиться погружением помогут 40 мощных проекторов, связанных в единую систему, а также большой диаметр купола – 37 метров.
Время работы площадки: ежедневно с 10.00 до 22.00.
Каждый сеанс включает в себя три фильма, всего 8 сеансов длительностью 60 минут.
Фото: Pxhere
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