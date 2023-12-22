26 февраля в Планетарии №1 пройдет показ мультимедийных фильмов о космосе. Начало в 10:05, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30. Возрастные ограничения 0+

Планетарий № 1 в здании крупнейшего старинного газгольдера России представил уникальный мультимедийный продукт, созданный с привлечением лучших дизайн-студий со всего мира.

Фильмы позволят погрузиться в космический мир, узнать историю отечественной космонавтики, совершить путешествие во времени и пространстве, узнать секреты темной материи и открыть бескрайние просторы галактик. Насладиться погружением помогут 40 мощных проекторов, связанных в единую систему, а также большой диаметр купола – 37 метров.

Время работы площадки: ежедневно с 10.00 до 22.00.

Каждый сеанс включает в себя три фильма, всего 8 сеансов длительностью 60 минут.

Фото: Pxhere